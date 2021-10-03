/654144/رئيس-النواب-يعلن-اختيار-خيرالله-ممثلا-للهيئة-البرلمانية-للنور-وهلال-لمصر-الحديثة

كشف المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن إخطاره باختياراحمد خليل خير الله ممثلا للهيئة البرلمانية امام المجلس، وذلك عملا بنص المادة 105 من اللائحة الداخلية.

كما أعلن بعدها رئيس مجلس النواب وفقا لما رصد دوت الخليج: إخطاره من رئيس حزب مصر الحديثة باختيار النائب هشام هلال عبد المنعم ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس وذلك للمرة الثانية.

يذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص فى المادة 105 على: يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وتنص المادة 106 على: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.