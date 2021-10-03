/654145/وزير-الشئون-النيابية-للبرلمان--نجدد-العهد-والميثاق-على-دعمكم-فى-دور-الانعقاد-الحديد

قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، إن الحكومة تجدد العهد والميثاق بأن تكون داعما لمجلس النواب ، فى اداء مهامه ، مؤكدا أن نواب البرلمان قادرين على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري .

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واوضح فؤاد ، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن دور الانعقاد الماضي ، شهد العيدد من الانجازات الرقابية والتشريعية التى حققها مجلس النواب ، الذى أظهر للعالم كله ، الوجه الحقيقي للديمقراطية المصرية ، التى تؤكد أن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها .

وأشار إلى أن الحكومة ألقت بيان حول برنامجها حول برنماجها وما تمكنت من انجازه فيه في كافة اجوانب المختلفة والمستهدف تحقيقه مشيرا إلى أنه حرصا من الحكومة على التعاون مع المجلس عملت كلا فى اختصاصاته على تنفيذ بيان الحكومة .

وأوضح أن رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ، وجه بالتعاون المطلق مع النواب بشكل مباشر او من خلال مكاتب الاتصال السياسي والعمل على إنجاز طلبات النواب .

وزير الشئون النيابية للبرلمان : نجدد العهد والميثاق على دعمكم فى دور الانعقاد الحديد

متابعا : إذ انقل اليكم تهنئة رئيس جلس الوزراء والوزراء احمل لكم رغبة الحكومة على استكمال التعاون وانجاز ما تبقي من برنامجها وفقا لرؤيتكم التشاورية ".

واوضح انه يثمن الدور التشريعى لمجلس النواب ، الذى يرأسه شيخ من شيوخ القضاء الذى ادار جلسات المجلس ببراعة واقتدار وكانت تدخلاته هى المرشد للحكومة قبل اعضاء المجلس مشيرا إلى أن ا لجميع يعمل على استرداد مصر مكانتها بين الامم تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي القوي الامين الذى انطلق بالدولة المصرية وصارت واحدة من الدول التي لها مكانتها الدولية والاقليمية