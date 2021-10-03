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رئيس مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان 

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رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى اعمال الجلسة العامة إلى الغد في تمام الساعة 11 ظهرا.

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كما هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الفائزين من الأعضاء في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.

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وطالب رئيس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الان ،  الأعضاء الجدد باللجان النوعية للمجلس باستمرار العمل بروح الفريق واستكمال المشوار الذي بدأه السابقون منهم.

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وقال رئيس النواب إن النتائج النهائية أسفرت عن وعى كامل لدى الأعضاء وحرصهم على استكمال دورهم الوطني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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