/654146/رئيس-مجلس-النواب-يرفع-اعمال-الجلسة-العامة-للبرلمان

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى اعمال الجلسة العامة إلى الغد في تمام الساعة 11 ظهرا.

كما هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الفائزين من الأعضاء في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب. وطالب رئيس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الان ، الأعضاء الجدد باللجان النوعية للمجلس باستمرار العمل بروح الفريق واستكمال المشوار الذي بدأه السابقون منهم. وقال رئيس النواب إن النتائج النهائية أسفرت عن وعى كامل لدى الأعضاء وحرصهم على استكمال دورهم الوطني.

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