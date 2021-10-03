بتهمة حيازة المخدرات..القبض على نجل النجم شاروخان «تفاصيل»

/654147/بتهمة-حيازة-المخدراتالقبض-على-نجل-النجم-شاروخان--تفاصيل

انتشرت انباء في الساعات الأولى من صباح اليوم تفيد بالقبض على الشاب أريان نجل النجم الهندي شاروخان، كما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لأريان من داخل الحجز أثناء انتظاره الإستجواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل القبض على النجم شاروخان

القبض على نجل شاروخان بتهمة حيازة المخدرات

وشغلت قضية القبض على نجل الممثل الشهير شاروخان كثير من معجبي النجم، وبدأو في البحث عن تفاصيل القصة، وهي أن أريان تواجد في حفل على متن إحدى السفن السياحية ليلة السبت قبالة ساحل مومباي، كان يتم فيها تعاطي المخدرات، وكشفتهم شرطة مكافحة المخدرات وتم وضع آريان خان نجل شاروخان، قيد الاعتقال صباح اليوم، وقال مسئولون في الشرطة إن عملية القبض بنيت على أساس أدلة قوية تم تجميعها ضد أثناء التحقيق.

الجدير بالذكر أنه نفى آريان نجل شاروخان في بيان له، تورطه في شراء المخدرات في القضية التي تضم 7 متهمين في أوراقها.

آريان خان هو الابن الأكبر لشاروخان ويبلغ آريان من العمر 23 عاما وزوجته جوري خان، إلى جانب ابنة اسمها سوهان ولديهما ابن ثالث وهو أبرام.

شاروخان يشكر تركي أل الشيخ

وعلى جانب آخر، وجه شاروخان رسالة شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على حسن ضيافته له واستقباله، مساء أمس، في منتدى صناعة الترفيه، الذي أقيم بمدينة الرياض.

وكتب خان على حسابه الرسمي بـ تويتر، شكرا لك على حسن الضيافة والدفء، قضيت وقتًا رائعًا وأتطلع حقًا إلى بعض القصص الرائعة في أفلام من المملكة العربية السعودية، كل التوفيق لبرنامج “Vision 2030".

وجاء ذلك ردًا على التدوينة التي نشرها تركي آل الشيخ، بموقع تويتر، حيث قال: يسعدنا أن نلتقي اليوم بممثلين رائعين في جميع أنحاء العالم في حفل توزيع جوائز JoyForum 19” في الرياض، ساهمت هذه النجوم الكبيرة في جلب السعادة لسنوات في جميع أنحاء العالم، ونحن هنا للاحتفال بأقصى مواهبهم.