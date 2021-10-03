/654149/تعرف-علي-حكم-مباراة-بيراميدزوعزام-التنزاني-في-بطولة-الكونفدرالية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة المباراة في يوم ١٦ أكتوبر الجاري، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تحديد حكام مباراته أمام نادي عزام التنزاني في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حكام المباراة

ويدير المباراة، الحكم رينج مالونج من جنوب السودان ويعاونه، حمزة حجي، المساعد الأول من الصومال، ونور محمد المساعد الثاني، وحسن حجي الحكم الرابع، ويراقب المباراة، دافيد موانجي من كينيا، وطبيب مراقبة إجراءات فيروس كورونا، فيوليت لوبوندو من تنزانيا.

تصريحات إيهاب جلال

وأضاف خلال تصريحات عقب المباراة للمركز الإعلامي" كان لدينا 6 غيابات أساسية أمام الزمالك، ورغم ذلك قدمنا مباراة كبيرة من الناحية الفنية والخططية".

وزاد" اللعب أمام الزمالك كان بمثابة التجهيز القوي للموسم الجديد، خاصة أن بطولة الدوري تقترب من البداية خلال الفترة القادمة، وأيضا إعداد قوي لمباريات الكونفدرالية الأفريقية".

وواصل" راضي تماما على مستوى اللاعبين خلال اللقاء، وتم منح الفرصة للعناصر الشابة المميزة، وظهرت بشكل وأداء جيد للغاية، والمجموعة التي شاركت كانت مميزة للغاية".

وأكمل" لم أدفع بحسين السيد منذ بداية المباراة لأنه لم يتدرب مع الفريق كثيرا ويجب أن تكون البداية هادئة وفضلت عدم الدفع به خلال المباراة".

واختتم" نستعد خلال الفترة القادمة لمباراة عزام التنزاني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ونسعى للصعود للدور القادم".

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداد للموسم الجديد للدوري العام الممتتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف، الودية التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

أبرز أحداث المباراة

وظهر المستوى الدفاعي للفريقين أكثر من الشكل الهجومي حتى الآن، واستحوذ بيراميدز على الكرة بشكل أكبر.

ويخوض الزمالك مباراته الودية أمام بيراميدز في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر المقبل.

شيكابالا

وكان حرص "شيكابالا" لاعب الفريق بنادي الزمالك على حضور مباراة فريقه الودية أمام بيراميدز.

وتابع شيكابالا المباراة من المقصورة ثم اتجه لأرض الملعب لمصافحة الجهاز الفني وزملائه بالفريق.

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك 4 تغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق مع بداية الشوط الثاني من ودية بيراميدز المقامة حاليا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ودفع كارتيرون بحازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا" بدلا من محمود عبد العزيز وإسلام جابر بدلا من أشرف بن شرقي وعمر السعيد بدلا من سيف الدين الجزيري.

تشكيل الزمالك في المباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – محمود عبد العزيز – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – يوسف أوباما

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

تشكيل بيراميدز في المباراة:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن

خط الهجوم: محمود وادي.