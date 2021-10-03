السياحة تبدأ المرحلة الثانية لمبادرة صيانة تماثيل الميادين

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات صحفية، إن أعمال التنظيف والصيانة بدأت منذ صباح اليوم فى جميع المحافظات بالجمهورية، وستتم بصفة دورية بواقع مرتين خلال العام.
وأضاف أن الأعمال ستستمر لمدة شهر تقريبا وتشمل تنظيف وصيانة تماثيل 80 ميدانا فى مختلف المحافظات منها؛ تمثال كل من أم كلثوم ورمسيس بالمنصورة، وطه حسين بالمنيا، وسعد زغلول ببنها، والعبور ببنى سويف، ومحمد على باشا بالمنشية فى الإسكندرية، والجندى المجهول فى المنوفية، وغيرها من التماثيل.
وتتضمن أعمال الصيانة الدورية إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكى الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بإلاضافة لحماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.
يذكر أن ميدان التحرير كان من أبرز الميادين التى عملت الوزارة على تجميلها والذى تم تزينه بمسلة وعدد من الكباش، وكان افتتاحه متزامنا مع موكب نقل المومياوات الملكية، كما شملت أيضا تماثيل أسود كوبرى قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط القاهرة، وغيرها من الميادين فى محافظات سوهاج وأسيوط والإسكندرية والغربية والشرقية.
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