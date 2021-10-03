إنفوجراف.. خطوات تساعد على خفض فاتورة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - ويمكنك تقليل الاستهلاك من خلال غلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف، واستبدل اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة، وعدم ترك لمبات مفتوحة فى الغرف التى لا تستخدمها.

كما يمكن استخدام الحساس الضوئى فى الممرات والحمامات، قدر الإمكان، للتخفيف من الاستهلاك، وعند مغادرة المكتب يجب فصل كافة الأجهزة الموجودة به.