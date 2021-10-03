- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويمكنك تقليل الاستهلاك من خلال غلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف، واستبدل اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة، وعدم ترك لمبات مفتوحة فى الغرف التى لا تستخدمها.
كما يمكن استخدام الحساس الضوئى فى الممرات والحمامات، قدر الإمكان، للتخفيف من الاستهلاك، وعند مغادرة المكتب يجب فصل كافة الأجهزة الموجودة به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. خطوات تساعد على خفض فاتورة الكهرباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.