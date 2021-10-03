حملة لتطعيم العاملين بالقابضة للمطارات وشركاتها ضد فيروس كورونا

واطلقت الحملة تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة، وفى إطار الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.
وشهد اليوم الأول للحملة إقبالا كبيرا من العاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة حيث تم تطعيم العاملين المسجلين بقوائم طلبات الحصول على اللقاح بكلا من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ونادى ايروسبورت وذلك بمقر الشركة القابضة للمطارات وبنادى ايروسبورت، بالإضافة إلى وجود حملة تطعيم بالايرمول.
وتأتى الحملة فى إطار التيسير على العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ولتفعيل خطة الدولة بتطعيم كافة العاملين ومن المقرر أن تستمر على مدار الأسبوع الجارى على أن يتم الإعلان عن الجرعة الثانية فى موعدها.
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