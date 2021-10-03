عاجل.. السيسى يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكونغولى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الإفريقى، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادى القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السفير الكونغولى نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولى "فيليكس تشيسيكيدى"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التى تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقى، وذلك استناداً إلى الخبرة المصرية العريضة فى إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة. وقد طلب الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولى "تشيسيكيدى"، مشيداً بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية فى إطار رئاسة الحالية للاتحاد الإفريقى، ومؤكداً استمرار مصر فى مساندة الجانب الكونغولى للاضطلاع بالمسئولية الهامة لقيادة العمل الإفريقى المشترك خلال العام الحالى، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التى تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الإفريقية. وقد شهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية والتى تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الإفريقى خلال الفترة الحالية.

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