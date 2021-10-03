القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





وقال القائـد العـام للقوات المسلحـة، فى نص البرقية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى ذكرى يوم خالد من أيام تاريخنا الوطنى، يسعدنى أن أهنىء سيادتكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد والذى سيظل مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة".

وأضاف الفريق أول محمد زكى: "لقد جسد هذا اليوم أصالة شعب مصر وعظمة قواته المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح فى سيادتنا على أراضينا ولا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة".

وتابع: "بهذه المناسبة الوطنية العظيمة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون على استعدادهم الكامل للذود عن الوطن وحماية شعبه والقضاء على أى محاولات للمساس بأمنه واستقراره، حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

من جهة أخرى، بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.