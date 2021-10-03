رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بذكرى حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص التهنئة: فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لى بأسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ، أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التى سطرت خلالها القوات المسلحة بجميع أسلحتها تاريخًا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت فى صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

فتحية لشعب مصر العظيم الذى جسد أصالة الشعب المصرى بنسيجه الوطنى، وتحية لقواته المسلحة التى أثبتت ولاءها للوطن فى مواجهة العدو، وتحية للجندى المصرى الذى حطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر وعبر خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم.

حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعبًا إلى سبل التقدم والرخاء، سائلين المولى أن يعينكم على ما أقامكم فيه.