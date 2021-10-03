قومى المرأة والأمم المتحدة ينظمان «معسكرات عائلية» حول التنشئة المتوازنة

جدة - نرمين السيد - أطلق المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر مرحلة جديدة من المعسكرات العائلية حول موضوع "التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة"، بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرينج - مصر".





وأشارت هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة، فى بيان أصدرته، اليوم الأحد، إلى أن المعسكرات بدأت خلال اليومين الماضيين بالقاهرة، وسيتم تنظيمها خلال الأسابيع القادمة بعدد من المحافظات (الإسكندرية، ودمياط، والمنيا)، وذلك فى إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين"، الذى ينفذ بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى (سيدا).

وأوضح البيان أن هذه المعسكرات تستهدف الآباء والأمهات فى المحافظات المختارة لتعزيز تبنى الممارسات المتوازنة لتحقيق المساواة بين الجنسين فى المنزل من خلال تحدى المعايير النمطية القائمة على النوع الاجتماعى، وتعزيز المزيد من المشاركة المتساوية للرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلى بين النساء والرجال، والفتيات والفتيان.

وتؤكد الأنشطة التى يتم ممارستها خلال المعسكرات أهمية التواصل الجيد بين الأزواج، وتستند جميعها إلى الدليل التدريبى الذى تم تطويره للاستخدام من قبل الأفراد أو المنظمات المشاركة فى دعم مناهج الأبوة والأمومة، بما فى ذلك الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والمدربين/المدربات، المستقلين/المستقلات، والأوساط الأكاديمية وغيرهم من المهنيين/المهنيات، الذين يتعاملون مع أولياء الأمور ويؤمنون بأهمية تعزيز مفاهيم المساواة وتمكين المرأة فى المنزل.