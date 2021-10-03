القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

بعث الفريق أول / محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة ، جاء فيها :

السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

فى ذكرى يوم خالد من أيام تاريخنا الوطنى ، يسعدنى أن أهنىء سيادتكم بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد والذى سيظل مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة .

لقد جسد هذا اليوم أصالة شعب مصر وعظمة قواته المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح فى سيادتنا على أراضينا ولا تهاون مع معتدٍ ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة .

وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون على إستعدادهم الكامل للذود عن الوطن وحماية شعبه والقضاء على أى محاولات للمساس بأمنه وإستقراره .

حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة

للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة .