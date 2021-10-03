انت الان تتابع تفاصيل خبر روابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يرغب الكثير من المواطنين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ومتابعة الاستهلاك، وفي هذا السياق قامت الشركة القابضة للكهرباء بتسهيل عملية الاستعلام عن الاستهلاك عبر شبكات الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو تحميل بعض التطبيقات الإلكترونية السهلة الاستخدام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تسجيل الدخول عبر المنصة الموحدة للكهرباء. اختيار تبويب الاستعلام عن الفاتورة. تحديد الشركة التابع لها العداد المراد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به. كتابك بيانات صاحب العداد. كتابك رقم العداد. تحديد عنوان العداد. كتابة القراءة الظاهرة على العداد في الخانة المخصصة لها. ثم الضغط على الاستعلام يظهر إجمالي المبلغ المستحق.

طرق سداد القيمة المستحقة لفواتير الكهرباء

مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ماكينات الصرف ATM لجميع البنوك التي تعمل في السوق المصري المصرفي المتاحة في كل وقت.

عن طريق فودافون كاش الخدمة المتاحة من شركة الاتصالات فودافون.

عن طريق مصاري.

عبر فوري المتاح في معظم المحلات التجارية.

عن طريق ضامن.

الخدمات التي تقدم من خلال منصة الكهرباء

شهادة بيانات التعاقد.

دفع الفواتير الشهرية.

تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية الجديدة.

تركيب عداد بدل فاقد.

إضافة وفحص العداد.

توصيل التيار الكهربائي للمنشآت و خدمات

الدعم الفني.

خدمة العملاء خدمة الأعطال والشكاوى.

تسجيل قراءة العداد.

تركيب عداد بدل فاقد.

تغيير اسم صاحب العداد.

طلب رفع العداد.

والجدير بالذكر أن هناك 9 شركات توزيع كهرباء في الجمهورية كافة، يمكنك تحديد الشركة المختصة بمنطقتك لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بك والاستهلاك، وتستطيع الدخول على مواقع الشركات التالية لمعرفة فاتورة الكهرباء وهي:

موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

https://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx

موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

http://www.ndedco.gov.eg/billQuery.aspx

موقع شركة القناة لتوزيع الكهرباء

https://cced.gov.eg/ar/?news=3077

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

http://sdedc.gov.eg/ar/Fatora

موقع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء(قيد التحديث)

‏https://www.bedc.gov.eg/خدمة-العملاء/استعلام-و-سداد-فاتورة-الكهرباء/

موقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

http://www.meedco.gov.eg/Fatwra1.aspx

موقع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

https://electric.ahram.org.eg/upeg/

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

http://ncedc.gov.eg

موقع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx

بناءً على كل هذه التسهيلات يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الجميع الأوقات و العديد من الخدمات الآخري عبر المنصات الحكومية.