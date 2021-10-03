/654152/رئيس-الشيوخ-يهنىء-الرئيس-السيسى-بمناسبة- ذكرى-حرب-أكتوبر

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثامنة و الاربعين لحرب اكتوبر المجيدة، وقد قدم خلالها تحيه اعزاز و تقدير للرئيس، وأكد فيها على تقدمه وأعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكري الثامنة و الأربعين لحرب أكتوبر.

وأضاف عبدالرازق في بيان حصل دوت الخليج على نسخة منه: سطرت خلال تلك الذكرى القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

واستطرد: تحية لشعب مصر العظيم الذي جسد أصالة الشعب المصري بنسيجه الوطني ، وتحية لقواته المسلحة التي أثبتت ولاءها للوطن في مواجهة العدو ، وتحية للجندي المصري الذى حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعبر خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم.

واختتم رئيس الشيوخ: حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.