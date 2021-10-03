ممثل الأغلبية يهنئ الأعضاء بتشكيل اللجان النوعية..ويؤكد: تليق بعراقة وتاريخ البرلمان المصري

/654154/ممثل-الأغلبية-يهنئ-الأعضاء-بتشكيل-اللجان-النوعيةويؤكد-تليق-بعراقة-وتاريخ-البرلمان-المصري

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الامين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ، أعضاء مجلس النواب بمناسبة تشكيل اللجان النوعية بدور الإنعقاد الثاني لمجلس، مضيفا” خالص الدعوات بالتوفيق والنجاح لتشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب”.

دوت الخليج يرصد تعليق ممثل الاغلبية على انتخابات اللجانالنوعية بالبرلمان

انتخابات اللجان النوعية

وأشاد ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، بالمظهر الحضاري العريق، الذي ظهر به النواب أثناء الانتخابات، مؤكدا يليق بعراقة وتاريخ البرلمان المصري، موضحا”كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للسادة النواب على المظهر الحضاري العريق الذي ظهروا به خلال الانتخابات الداخلية؛ والذي يليق بعراقة وتاريخ البرلمان المصري.

هذا وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، عن اختيار حزب مستقبل وطن، للنائب أشرف رشاد الشريف، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وذلك لدور الانعقاد الثانى على التوالى، ليكون ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى.

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى اعمال الجلسة العامة إلى الغد في تمام الساعة 11 ظهرا. كما هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الفائزين من الأعضاء في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.

وطالب رئيس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الان ، الأعضاء الجدد باللجان النوعية للمجلس باستمرار العمل بروح الفريق واستكمال المشوار الذي بدأه السابقون منهم.