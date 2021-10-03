فان دام يستعد لزيارة مصر..هل يحضر لعمل جديد مع هنيدي؟

/654155/فان-دام-يستعد-لزيارة-مصرهل-يحضر-لعمل-جديد-مع-هنيدي

يستعد النجم العالمي فان دام لزيارة جمهورية مصر العربية خلال الفترة القليلة القادمة، أتى ذلك بعد تبادل المشادات الكلامية الساخرة بينه وبين النجم المصري محمد هنيدي.

دوت الخليج يرصد سر زيارة فان دام إلى مصر

سبب زيارة فان دام لمصر

كشف مدير أعمال فان دام في تصريحات صحفية بأنه قادم لمصر للقيام بجولة سياحية، ستوافق يوم عيد ميلاده في الثامن عشر من شهر المقبل، وذلك بالتنسيق مع المرشدة السياحية واليوتيوبر الشهيرة بسنت نور الدين.

حقيقة تعاون فان دام مع محمد هنيدي في عمل فني

أما عن حقيقة تعاون هنيدي مع فان دام، فأوضح مدير أعماله أنه مستاء من تلك الشائعات: “مندهش للغاية من تداول الصحافة أخباراً مغلوطة لا أساس لها من الصحة، ولا أعلم من كان وراء هذه الأمور؛ وكل ما في الأمر أن "فان دام" و هنيدي يمزحان معاً عبر السوشيل ميديا، ولا شيء أكثر من ذلك حتى هذه اللحظة".

وأضاف: “أؤكد أنه لا يوجد أيّ اتفاق بين "فان دام" وهنيدي على أيّ أعمال فنيّة حتى الآن"

بداية المعركة القتالية بين فان دام وهنيدي

الجدير بالذكر أنه، بدأت المعركة عندما انتشرت صورة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، جمعت ثلاثى الأكشن الرهيب فى سينما هوليوود، البلجيكى جان كلود فان دام، والصينى جاكى شان، والهندى شارو خان، ووصفت هذه الصورة التى جمعت ثلاثى القوة بأنها "صورة تشع فخامة غير محدودة"، ليتدخل النجم هنيدى ويرد بكل قوة، من خلال نشر صورة جمعته بنجوم الأكشن والكوميديا فى مصر: كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين، قائلا: "صورة تشع أكثر".

ليرد فان دام على هنيدي مازحا: “استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى"، فى إشارة إلى شخصية محى الشرقاوى، التى قدمها هنيدى فى فيلم "فول الصين العظيم".

محمد هنيدي يقبل تحدي فان دام ويضع شروطا

قبل محمدم هنيدي تحدي فان دام اذ نشر صورة له وهو مفتول العضلات فى أحد مشاهد فيلم "فول الصين العظيم"، وبجانبها صورة لـ فان دام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها: "مازلت عند كلمتى.. مباراة بدون قوانين.. فى قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين".

وبعدها بساعت نشر محمد هنيدي صورة من فيلمه “وش إجرام”، وعلق عليها قائلا: “لو العركة ابتدت هتزعل”، في إشارة إلى فان دام.

فان دام يشارك جمهوره برأيهم في تهديدات هنيدي له

رد فان دام، على محمد هنيدي، بعدما أعلن الأخير تحديًا له في مباراة قتالية تجمعه معه تحت سفح الهرم، موجهًا رسالة له، اذ أعاد نشر تهديدات هنيدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، وقال ساخرا: “تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا، هل يجب أن أقبل التحدى؟”.

ليرد عليه هنيدي على الفور من خلال خاصية التعليقات، قائلا: “"نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تانى"، ليسخر فاندام منه بصورة من فيلمه "وش إجرام"، مصحوبة بتعليق :"كم هو خطير أستاذ هنيدى".