/654157/جامعة-الأزهر-تعلن-خطوات-وإجراءات-تسكين-طلاب-النقل-والفرق-النهائية-بالمدن-الجامعية

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، أن التسكين بالمدن الجامعية لطلاب النقل والفرق النهائية يسبقه بعض الإجراءات.

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وأوضح أن هذه الإجراءات تتضمن: دفع رسوم المدينة باستخدام خدمة فوري على كود دفع: 6451 يعقب ذلك دخول على الرابط التال :

https://azu.edu.eg/CityResult

وأشار الشربيني إلى أنه يوجد ثلاث أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، واستمارة الكشف الطبي، إضافة إلى إخطار السكن.

جامعة الأزهر تعلن خطوات وإجراءات تسكين طلاب النقل والفرق النهائية بالمدن الجامعية

ولفت إلى أنه في حال وجود بيانات غير مستكملة، يتم استيفاؤها ثم طباعتها ووضعها فى ملف، وإفادة بتلقي جرعة أو جرعتي لقاح كورونا من الإدارة الطبية أو أي جهة أخرى، يتوجه بعدها الطالب إلى المدينة الجامعية بناء على المواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وتبدأ جامعة الأزهر، غدا، تسكين طلاب النقل والفرق النهائية بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، استعداد لبدء العام الدراسي الجديد في التاسع من أكتوبر الجاري.

قال مصدر بجامعة الأزهر، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، الأحد المقبل.

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وأضاف في تصريحات لتحيا مصر، إن جامعة الأزهر ستعلن عن نتيجة تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية للعام الجامعي 2021\2022، يوم الأحد المقبل.

الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم

وكشف المصدر، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يبحث حاليا توحيد تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم بالنسبة لكليات القمة للبنين والبنات.

تنسيق القبول بالأزهر

وفتحت جامعة الأزهر، الثلاثاء، باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وأتاحت جامعة الأزهر، التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر الأن، لطلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية، والذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى، عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت الاستعداد لتسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2021\2022.