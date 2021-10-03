شيخ الأزهر ينهي رحلته العلاجية بألمانيا ويتوجه للعاصمة الإيطالية روما.. فيديو

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شيخ الأزهر ، أعلنت مشيخة الأزهر، مغادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مركز العلاج الطبيعي بألمانيا، ظهر اليوم، بعد أن أجرى عدة جلسات على العمود الفقري.

دوت الخليج

شيخ الأزهر ينهي رحلته العلاجية بألمانيا ويتوجه للعاصمة الإيطالية روما

وأوضحت المشيخة في بيان لها، الأحد، أن فضيلة الإمام الأكبر توجه إلى العاصمة الإيطالية روما ليستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم.

وأشارت المشيخة إلى أن فضيلة الإمام الأكبر وجه الشكر لجموع المسلمين والمحبين في مصر وخارجها الذين سألوا عنه ودعوا الله من أجله، وطمأن الجميع أنه بخير وبصحة جيدة والحمد لله.

وينشر دوت الخليج فيديو مغادرة شيخ الأزهر ألمانيا بعد انتهاء جلسات العلاج الطبيعي بألمانيا.