/654161/بالأسماء-مصرع-وإصابة-7-أشخاص-في حادث-تصادم-ببني-سويف

شهد طريق «بني سويف - الفيوم» القديم، أمام قرية حاجر بني سليمان، حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك»، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم أب ونجله، وإصابة 4 آخرون، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفى لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم ببني سويف

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بطريق بني سويف الفيوم القديم قرب مدخل قرية حاجر بني سليمان، والذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وإخطار مرفق الاسعاف لنقل المصابين إلي أقرب مستشفى، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

الدفع بـ5 سيارات

وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، حيث أتضح أن المتوفين هم فوزي شعبان محمد، رقيب شرطة، 47 سنة، وزيدان قرني عبد المولي 43 سنة، ونجله «أحمد» 13 سنة.

أسماء المصابين:-

شريفة صابر محمد 37 سنة، مقيمة ببني سويف، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج.

محمود عبدالرازق عباس 55 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

أحمد شعبان بيومي 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات.

أمين محمود عبد الرازق 47 سنة، أمين شرطة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إيداع حالات الوفاة بمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، ونقل المصابين إلي قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.