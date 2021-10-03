إعلان نتائج اللجان تؤكد انفراد "دوت الخليج".. سعي دؤوب لكسب ثقة ورضا جمهور القراء

/654165/إعلان-نتائج-اللجان-تؤكد-انفراد-تحيا-مصر-سعي-دؤوب-لكسب-ثقة-ورضا-جمهور-القراء

يسعى موقع دوت الخليج على الدوام إلى نيل ثقة القارئ واحترام عقله وتقديم المحتوى الإخباري والمضمون الذي يليق بالرصيد الذي صنعه الموقع ومجلس تحريره منذ أنطلاقه، وجاء الإعلان الرسمي عن نتائح انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب اليوم، للتأكيد على ما انفرد به الموقع منذ أيام حيث قدم أسماء رؤساء اللجان النوعية بالتفصيل وهو ماتحقق اليوم وتم الإعلان عنه رسميا.

وقد حرص دوت الخليج على إعلاء المعايير المهنية، وعدم تقديم المعلومة للقارئ إلا عقب التأكد منها بنسبة لايمكن معها الحياد عما يتم نشره والإعلان عنه، وقد سادت حالة من الاهتمام البالغ بما نشره موقع دوت الخليج ضمن بورصة التوقعات والترشيحات لرؤساء اللجان النوعية في البرلمان، ليتم التيقن والتثبت من صحة ماذهب إليه الموقع من أخبار وتقارير تخص انتخابات لجان البرلمان.

رصيد المصداقية

يحتفظ موقع دوت الخليج برصيد من المصداقية التي أختبرها القراء على مدار سنوات العمل الطويلة الماضية، وباتت أحد الثوابت والمحددات في الأداء والعمل بالنسبة لفريق تحرير الموقع بقيادة الصحفي عمرو الديب، هو الحفاظ على رصيد المصداقية لدى القارئ، والاحتكام إلى أكثر القواعد المهنية الصارمة، التي تحتم المضي في ثلاثة مراحل في تقديم المعلومة، أولها :الحصول عليها، ثم التحقق منها بطرق عدة، ثم إعلانها ونشرها بطريقة عصرية وجذابة للقارئ.

وكعادة الأنفرادات والأخبار التي يستبق موقع دوت الخليج نشرها قبل حلول الوقائع والأحداث بمدة كافية، فإن الإعلان الرسمي من خلال المستشار دكتور حنفي جبالي عن تشكيل رؤساء اللجان قد أثبت صحة المنشور على الموقع منذ أيام طويلة، وهو الأمر الذي يسعى من خلاله الموقع إلى تشكيل إضافة نوعية بالنسبة للقارئ والمتابع، ووضعه في القلب من الحدث الذي يجري ليس فقط أثناء وقوعه، وإنما قبل ذلك بمدة كافية.

محطات النجاح

ويملك موقع دوت الخليج مسيرة طويلة من العمل الصحفي الدؤوب، سواء لبث الأخبار أو التقارير النوعية والمعالجات الإخبارية، والاستضافات المستمرة لرموز العمل السياسي والحزبي والبرلماني، بخلاف تغطيات أخرى على مدار الساعة تخص الأقسام الخبرية المختلفة في الرياضة والفن والاقتصاد والاتصالات والثقافة والحوادث.

وبخلاف القدر الهائل من التغطيات والتحقيقات والتدفق الخبري المستمر، تأتي الانفرادات الصحفية التي يحققها الموقع، ضمن العلامات المضيئة في محطات نجاحه المشهوده، فكان لموقع دوت الخليج انفرادات هامة خلال مراحل تشكيل وتكوين قوائم الانتخابات والتحالفات الحزبية تمهيدا لخوض المعارك البرلمانية، وقبلها الكشف عن أحداث هامة ومنحنيات تحول خطيرة في مجلس النواب الماضي، مع الكشف عن أسماء النواب اللذين كانوا يصابون بفيروس كورونا قبل تنامي الخبر إلى علم العديد من كبرى المواقع الإخبارية والصحف والقنوات الفضائية.

دأب متواصل

لاتقتصر الانفرادات التي يحققها موقع دوت الخليج على فترات انعقاد المجالس البرلمانية، وإنما خلال العطلة النيابية مؤخرا، انفرد موقع دوت الخليج أيضا بالكشف عن التفاصيل الكاملة بشأن دوري مستقبل وطن، ومتابعة الحدث الرياضي والحزبي الذي تواصل لأسابيع طويلة، كما أنفرد موقع دوت الخليج بتشكيل رابطة أندية الدوري، بخلاف عدد من التفاصيل الهامة المتعلقة بقطاع الأعمال والبنوك والاتصالات.

ويسعى الموقع إلى مواصلة تقديم الخدمات الإخبارية التي تحقق طموح القارئ، في الحصول على مواد خبرية وتقريرية ومعالجات صحفية وانفرادات دون توقف، وهو مايساعد جمهور القراء على البقاء في حالة إطلاع دائم على مستجدات العمل السياسي والحزبي والبرلماني، والتعرف على كواليس مايدور داخل كبرى الأحزاب المصرية، ومايجري من مستجدات داخل أروقة البرلمان، بأداء ووتيرة تليق بإسم موقع دوت الخليج.