/654166/محمد-صلاح-يقود-تشكيل-ليفربول-الرسمي-أمام-مانشستر-سيتي

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقة الرسمي إستعداداً لخوض مواجهة مانشستر سيتي اليومفي لقاء الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت تشكيلة ليفربول تواجد الفرعون المصري محمد صلاح علي رأس هجوم الفريق بجانب السنغالي ساديو ماني .

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني –دييجو جوتا.

القنوات الناقلة

وستذاع المباراة بشكل حصري على قناة "بى إن سبورتس بريميوم 1".

ويسعي فريق ليفربول والذي يلعب لة الفرعون المصري محمد صلاح إلي حصد نقاط المباراة الثلاث والتربع علي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يسعي فريق مانشستر سيتي هو الأخر إلي إقتناص نقاط المباراة وتخطي فريق ليفربول وتصدر جدول الترتيب.

ويمتلك الفريقين نفس عدد النقاط قبل مواجهة اليومحيث يحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 14 نقطة ويأتي مانشستر سيتس ثالثاً نفس عدد النقاط.

تاريخ مواجهات الفريقين

يتفوق فريق ليفربول والذي يلعب لة المصري محمد صلاح علي مانشستر سيتي في المواجهات السابقة بين الناديين حيث تواجة الفريقين سابقاً في 187 مباراة,تمكن الريدز من تحقيق الفوز خلال 90 مباراة, بينما حقق السماوي الفوز في 48 لقاء وتعادل الفريقين في 49 مباراة.

مواجهات الفريقين علي ملعب الأنفيلد

تواجة الفريقين علي ملعب الأنفيلد في 92 مواجهة وكانت لفريق ليفربول الكلمة العليا خلال تلك المواجهات حيث حقق الفوز في 55 مباراة وخسر 15 لقاء وحسم التعادل نتيجة 22 مباراة.

الأهداف المسجلة

تمكن فريق ليفربول من هز شباك مانشستر سيتي 327 مرة, بينما سجل فريق مانشستر سيتي 249 هدفاً في شباك نادي ليفربول.