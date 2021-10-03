ياسمين صبري تبدأ التحضيرات لمسلسها الرمضاني «حلم ليال»..تفاصيل

/654169/ياسمين-صبري-تبدأ-التحضيرات-لمسلسها-الرمضاني-حلم-ليالتفاصيل

تستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في المنافسة الرماضنية للعام المقبل بعدما تغيبت عن حلبة الصراع القوية العام الماضي التي احتوت على باقة من أفضل الأعمال الدرامية السياسية والإجتماعية لعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل «حلم ليال» لياسمين صبري

ياسيمن صبري تخوض السباق الرمضان 2022

دخلت ياسمين صبري في معسكر مغلق لبدء تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد والذي استقرات على «حلم ليال» كاسم مبدئي له، وتتعاو به مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.

موعد تصوير مسلسل حلم ليال لياسمين صبري

كما تشارك صبري للمرة الأولى مع المخرجة مريم الأحمدي، من العمل المقرر انطلاق تصوير أولى مشاهده نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

عودة ياسمين صبري للسينما

وكشفت ياسمين صبري مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة سينرجي للإنتاج، في عمل فني جديد من المقرر أن تعود به على الساحة مرة أخرى بعد فترة انقطاع دامت طويلا، وجاء نبأ عودة ياسمين صبري للساحة الفنية من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت بها سيناريو عليه اللوجو الخاص بشركة سينرجي، دون التعليق بأي تفاصيل تخص العمل.

ياسمين صبري تكشف حسابها الحقيقي على «فيسبوك»

هذا ونجحت الفنانة ياسمين صبري بالإستعانة بإدارة موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، في إلغاء جميع الحسابات المزيفة التي كانت تحمل إسمها مسببه لها أزمات عدة، اذ نشرت صورة لحسابها الجديد بموقع فيسبوك عبر خاصية استور بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “عودة حسابي الجديد على الفيسبوك”.