مندوب مصر بالأمم المتحدة يشكر وزير الأوقاف على الإصدارات المترجمة

جدة - نرمين السيد - وأعرب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف والعاملين بالأوقاف، بشأن إصدارات الوزارة المتميزة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية فى عدد من المجالات الفقهية والموضوعات المعاصرة.
أثنى على هذا العمل الجليل وعلى الجهد المبذول فى سبيل تصحيح المفاهيم وحسن توظيف المنطق فى مواجهة الفكر المتطرف، وإعلاء لقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، كما أكد على تعميم هذه الإصدارات على العاملين بسكرتارية الأمم المتحدة ومكاتبها وهيئاتها وكذلك بعثات الدولة أعضاء المنظمة فى نيويورك .
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