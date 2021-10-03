الطيب يغادر مركز العلاج للمشاركة بقمتى قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم

جدة - نرمين السيد - غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الأحد، مركز العلاج الطبيعى، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما، ليستأنف نشاطه العالمى بالمشاركة فى قمتى قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم.





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