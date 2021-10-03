سامح شكرى يغادر اليوم إلى موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، ستعقد مشاورات سياسية بين الجانبين، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائى فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضًا أن يلتقى الوزير شكرى مع سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، فى إطار مواصلة التشاور مع الجانب الروسى بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.