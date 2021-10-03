لأول مرة.. مبيعات الأعلى للشؤون الإسلامية تسجل أكثر من 700 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - وبلغت مبيعات المجلس، من إصدارات وزارة الأوقاف أكثر من 700 ألف جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2021 -2022م وذلك لأول مرة فى تاريخ المجلس منذ إنشائه، بخلاف الكتب العربية والمترجمة التى تم إهداؤها للمراكز الإسلامية والبحثية والجامعات والمؤسسات المعنية بالفكر والثقافة بمختلف دول العالم.
كما بلغ إجمالى ما تم إهداؤه فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2021-2022م، 7.465 كتابًا مؤلفًا ومترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة إلى مختلف دول العالم.
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