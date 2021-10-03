افصل واسمع.. النشرة المرورية: زحام بالكورنيش ووسط البلد وسيولة بالنصر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام أعلى من معدلاتها فى كوبرى 14 مايو للمتجه إلى فيكتور أمانويل، وكذلك أحجام فى منطقة أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزراة، وفى طريق الجيش من مصطفى كامل حتى كوبرى ستانلى، مشيرا إلى أن محور المحمودية يكون بديل جيد جدا فى هذا التوقيت.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع عبدالسلام عارف، وفى شارع المشاية تقطاعه مع شارع صلاح سالم، للمتجه إلى شارع بورسعيد، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا بميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى منطقة ميت نما بسبب الأعمال أسفل الطريق الدائرى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى المرج والكنيّسة والأوتوستراد، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو يشهد بعد الكثافات عند منطقة ناهيا.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة للمتجه لفيصل والهرم عند طريق ميدان الجيزة، ناصحا بسلوك شارعى مراد أو السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى كورنيش النيل بسبب وجود تحويلة مرورية وإغلاق مطلع الدائرى من مناطق أثر النبى وتحويل الحركة المرورية أسفل النيل- بدراوى، ودخول الكورنيش مرة أخرى والخروج عند الطريق الدائرى، ناصحا القادم من وسط البلد وجاردن سيتى ومتجه لحلوان والمعادى، بسلوك الأوتوستراد، أما القادم من المعادى و15 مايو وحلوان، يسلك الأوتوستراد أو مطلع كوبرى شمال طرة والنزول عللى كورنيش المعادى.

ولفت صابر إلى وجود أحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه، مشيرا كذلك إلى وجود أحجام فى محور الفنجرى للمتجه إلى الحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، موضحا وجود أحجام فى وسط المدينة، ناصحا باستخدام نفق الأزهر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا باستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.