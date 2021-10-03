الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.





وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهانى وأطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، التى سطّرها أبناء القوات المسلحة المصرية بأحرف من نور، مضيفًا أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصرى بقواته المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن.

وأضاف أن نصر حرب أكتوبر المجيدة، والتى سطرت خلالها القوات المسلحة بجميع أسلحتها تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت فى صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، أكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

وقال: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصرى العظيم".

وأختتم رئيس المجلس: "ندعوا الله أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصرى من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق، وسيسجل التاريخ لسيادتكم حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعى الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".