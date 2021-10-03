وزير الرى ومحافظ القليوبية يبحثان موقف إزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - واستعرض وزير الموارد المائية والرى، ومحافظ القليوبية، فى اجتماع اليوم الأحد، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه فى غضون ستة أشهر، والموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة، بحضور عدد من قيادات وزارة الرى ومحافظة القليوبية.

وقال عبدالعاطى إنه وجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة.

كما استعرض الوزير والمحافظ أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية، والتى يتم تنفيذها ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادا على مهندسى وعمال الوزارة باستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

وقال عبدالعاطى إن وزارة الرى انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما انتهت من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة،لافتا إلى أنه يجرى حاليا تطوير حديقة الياسمين بمسطح 7 أفدنة قريبا، بالإضافة إلى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 7 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.

واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع - التقدم المحرز فى مشروعات تأهيل الترع والمساقى بمحافظة القليوبية، وأوضح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ألف كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 110 كيلو مترات حتى تاريخه، وجار العمل فى ترع بأطوال 890 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل 122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى 106 كيلومترات.. موضحا أنه تم الانتهاء بالفعل من تأهيل 3 مساقى ويجرى العمل فى 12 مسقى وتم ترسية 107 مساقى للبدء فى التنفيذ.

وأضاف أنه وفى إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والرى لتحقيق التحول لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة، تم حتى الآن التحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى زمام 7 آلاف فدان بنطاق محافظة القليوبية.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية هى أولى المحافظات التى شهدت عقد مؤتمر موسع فى شهر يونيو الماضى بين ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى وممثلى الشركات العاملة فى مجال تأهيل المساقى وتنفيذ شبكات الرى الحديث، كما تم عقد العديد من الندوات التوعوية للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث.