وزير الخارجية يتوجه لموسكو لعقد جولة المشاورات السياسية مع روسيا

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم الأحد، إلى موسكو فى زيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الروسى سيرجى لافروف، فى إطار الزيارات المتبادلة بينهما، حيث ستعقد مشاورات سياسية بين الجانبين، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائى فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أيضًا أن يلتقى الوزير شكرى مع سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، فى إطار مواصلة التشاور مع الجانب الروسى بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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