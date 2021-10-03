مصطفى محمد أساسيا مع جالاتا سراي في مواجهة ريزا سبور بالدوري التركي

تواجد الدولي المصري مصطفي محمد، على رأس تشكيل فريق جالاتا سراي، والذي يحل ضيفا على نظيره، تشايكور ريزا سبور فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "تشايكور ريزسبور"، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري التركي للموسم الحالي.

ويتواجد فريق جالاتا سراي في المركز الثاني عشرفي جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 11 نقطة، في حين يقبع ريزيسبور في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة وحيدة.

وتحمل مباراة اليوم أهمية خاصة لجالاتا سراي إن أرادوا المنافسة على اللقب هذا الموسم، لا سيما فى ظل تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة.

ولا يوجد بديل أمام مصطفي محمد ورفاقه سوي الفوز وحصد النقاط الثلاثة للاقتراب من المراكز الأولى والمربع الذهبي.

كان جالاتا سراى استعاد ذاكرة الانتصارات فى الدورى التركى، بعد تغلبه على ضيفه فريق جوزتيبى بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ، على ملعب "تورك تليكوم أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وفرض جالاتا سراي التعادل السلبي على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، باللقاء الذي أقيم يوم الخميس الماضي في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي غاب عنها مصطفى محمد لجلوسه على مقاعد البدلاء طوال أحداث اللقاء.