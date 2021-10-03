طقس مائل للحرارة غدًا.. والقاهرة تسجل 30 درجة

/654128/طقس-مائل-للحرارة-غدا-والقاهرة-تسجل-30-درجة

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس فى المحافظات المختلفة، غدًا الاثنين، وفقًا لما تم الإعلان عنه من هيئة الأرصاد الجوية.

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هذا ومن المنتظر أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا فى المحافظات، حيث أشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن الطقس سيكون مائل الحرارة علي القاهره الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار علي جنوب الصعيد.

هيئة الأرصاد تشير إلى درجات الحرارة فى مصر

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس سيكون فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مائل للبرودة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، وحتى السابعة صباحًا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعه غدا في عدد من المحافظات

القاهره 30: 20

الإسكندرية 27: 21

مطروح 26: 22

العريش 28 : 21

ومن المتوقع نشاظ رياح علي مناطق من السواحل الغربيه وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعه.