/654171/محافظ-بورسعيد-يشهد-البرنامج-التدريبي-لتنمية-الموارد-البشرية-فى-ضوء-رؤية-مصر-٢٠٣٠

شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، فعاليات مبادرة شركة (OGS) لتنمية الموارد البشرية فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وذلك فى ٱطار المشاركة الاجتماعية للشركات، وفى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة البترول وشركة إينى الايطالية و محافظة بورسعيد ، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب و الرياضة ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبدأ فعاليات البرنامج التدريبي بعرض مقدمة عن المشروع ، وتفاصيل البرنامج التدريبى ، وخطة الانتشار المجتمعى ، وأهداف المشروع التدريبى . محافظ بورسعيد يشهد البرنامج التدريبي لتنمية الموارد البشرية فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ وأكد" المحافظ" على أهمية هذا البرنامج الخاص بتنمية القدرات للعاملين بديوان عام المحافظة، مؤكدا أنه يساهم فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الحكومية لخدمة المواطن فى المقام الأول، موضحا أهمية وعى المواطن بجهود الدولة فى تنفيذ كبرى المشروعات وعلى رأسها التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى ، واللذان ساهما فى تغيير نوعية الحياة ببورسعيد و قدما أفضل الخدمات لأبناءها. مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تهدف لتعطيل مسيرة التنمية ، لافتا أن بناء الإنسان وتنمية مهاراته من أهم أهداف المرحلة الراهنة والتى تتطلب تكاتف المواطن مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق مزيد من الإنجازات. مشروع الاستدامة وبناء القدرات يذكر أن مشروع الاستدامة وبناء القدرات وبرامج تعليم المجتمع المجانية يأتى تحت إشراف مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالحى الإماراتى مع الشركات المساهمة بقطاع البترول وبالتعاون مع شركة OGS تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.

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