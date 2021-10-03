/654167/تعرف-علي-تشكيل-مانشستر-سيتي-الرسمي-لمباراة-القمة-أمام-ليفربول-بالدوري

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتس الإنجليزي بيب جوارديولا عن تشكيل فريقة الرسمي إستعداداً لخوض مباراة القمة أمام فريق ليفربول ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد اللاعب خيسوس بعد غيابة عن المشاركة الأساسية لعدة مباريات.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون موراييس.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري -فيل فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جابرييل جيسوس.

القنوات الناقلة

وستذاع المباراة بشكل حصري على قناة "بى إن سبورتس بريميوم 1".

ويسعي فريق ليفربول والذي يلعب لة الفرعون المصري محمد صلاح إلي حصد نقاط المباراة الثلاث والتربع علي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يسعي فريق مانشستر سيتي هو الأخر إلي إقتناص نقاط المباراة وتخطي فريق ليفربول وتصدر جدول الترتيب.

ويمتلك الفريقين نفس عدد النقاط قبل مواجهة اليومحيث يحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 14 نقطة ويأتي مانشستر سيتس ثالثاً نفس عدد النقاط.

تاريخ مواجهات الفريقين

يتفوق فريق ليفربول والذي يلعب لة المصري محمد صلاح علي مانشستر سيتي في المواجهات السابقة بين الناديين حيث تواجة الفريقين سابقاً في 187 مباراة,تمكن الريدز من تحقيق الفوز خلال 90 مباراة, بينما حقق السماوي الفوز في 48 لقاء وتعادل الفريقين في 49 مباراة.

مواجهات الفريقين علي ملعب الأنفيلد

تواجة الفريقين علي ملعب الأنفيلد في 92 مواجهة وكانت لفريق ليفربول الكلمة العليا خلال تلك المواجهات حيث حقق الفوز في 55 مباراة وخسر 15 لقاء وحسم التعادل نتيجة 22 مباراة.

الأهداف المسجلة

تمكن فريق ليفربول من هز شباك مانشستر سيتي 327 مرة, بينما سجل فريق مانشستر سيتي 249 هدفاً في شباك نادي ليفربول.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1-تشيلسي16 نقطة من 7 مباريات.

2- ليفربول14 نقطة من 6 مباريات.

3-مانشستر يونايتد14 نقطة من 6 مباريات.

4-إيفرتون14 نقطة من 6 مباريات.

5- برايتون 14 نقطة من 6 مباريات.

6- مانشستر سيتي13 نقطة من 6 مباريات.

نتيجة مباراة تشيلسي أمام ثاوثهامبتون

إفتتح فريق تشيلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول عن طريق المدافع تشالوباة لتصبح النتيجة تفوق البلوز مبكراً بهدف مقابل لاشيئ.

ثم يحرم حكم الراية مهاجم نادي تشيلسي لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني في المباراة بسبب وقوعة في التسلل قبل تسديدة للكرة في المرمي وتستمر النتيجة بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة40 يلغي حكم اللقاء الهدف الثاني لفريق تشيلسي واللاعب تيمو فيرنر بسبب وجود خطأ في بداية اللعبة التي تم من خلالها إحراز الهدف.

وينتهي شوط المباراة الأول بتقدم فريق تشيلسي بنتيجة هدف مقابل لاشيئ, أحرزة اللاعب تشالوباة.

ثم تعادل فريق ثاوثهامبتون مع بداية شوط المباراة الثاني بعد الحصول علي ركلة جزاء في الدقيقة59 سددها اللاعب وورد براوس لتصبح النتيجة تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لمثلة.

وفي الدقيقة 75 قام حكم اللقاء بطرد صاحب هدف فريق ثاوثهامبتون اللاعبوورد براوس, بعد تدخل عنيف علي لاعب نادب تشيلسي جورجينيو.

ويتمكن أخيرا اللاعب تيمو فيرنر من تسجيل الهدف الثاني لفريق تشيلسي وهدف الفوز بالمباراة وذلك في الدقيقة 83 من شوط المباراة الثاني

.وفي الثواني الأخيرة يضيف اللاعب بن تشيلول الهدف الثالث لمصلحة فريق تشيلسي بعد متابعة لكرة إرتدت من حارس المرمي.

وتنتهي المباراة بتقدم فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد ليرتفع رصيدة إلي 16 نقطة ويتصدر بها ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.