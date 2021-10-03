/654172/وزير-الخارجيه-يتوجه-إلى-موسكو-لعقد-مشاورات-سياسية-بين-الجانبين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري، سوف يتوجّه مساء اليوم 3 أكتوبر الجاري، إلى موسكو في زيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار الزيارات المتبادلة بينهما، حيث ستعقد مشاورات سياسية بين الجانبين، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

دوت الخليج

هذا، وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً أن يلتقي الوزير شكري مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الروسي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، شارك السفير عمرو رمضان، سفير جمهورية مصر العربية لدى النرويج، كضيف شرف فى فعاليات قمة الأعمال العاشرة لدول الشمال الخمس مع أفريقيا والتي نظّمتها رابطة الأعمال النرويجية- الإفريقية بالتعاوُن مع وزارة الخارجية النرويجية وصندوق التنمية النرويجي، وبمُشاركة وزيرة الخارجية النرويجية، وعدد من المدراء التنفيذيين لشركات ومؤسسات رائدة فى قطاع الأعمال بالنرويج والسويد والمملكة المتحدة، حيث تم تخصيص جلسة حول إقامة الأعمال بدول شمال أفريقيا قدّم خلالها السفير المصري عرضاً لتطورات الاقتصاد المصري وفُرص الاستثمار المُتاحة فى مُختلف المجالات وعلى رأسها البنية التحتية، والبترول والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستزراع السمكي.

وأكد على أنه بالرغم من أن جائحة فيروس كورونا قد أضرّت بالتدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن مصر ظلت أكبر مُتلقى للاستثمارات فى إفريقيا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على جاذبية مناخ الأعمال في ظل الظروف العالمية، والاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس لإقامة مشروعات اقتصادية ضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير شبكة الطرق والمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية الحرة، بما يعزز من ثقة المستثمرين فى الآفاق الكامنة بالاقتصاد المصري.

حجم التجارة بين مصر والنرويج

وأشار السفير المصري إلي أن حجم التجارة بين مصر والنرويج لا يتخطى ١٨٠ مليون دولار، وهو ما لا يتسق مع حجم الدولتين والفرص المتاحة بهما، كما أوضح أن السفارة بذلت جهداً كبيراً خلال العام الماضي مما أسهم في مضاعفة صادرات مصر من الفواكه والخضر للنرويج خلال عام واحد، واستعرض أيضًا فرص الاستثمار المُتاحة فى مجال الطاقة المُتجددة فى مصر فى ضوء إعلان مصر استراتيجية الطاقة المستدامة ٢٠٣٥، مع استمرار تشجيع الحكومة المصرية لشركات النفط العالمية على المشاركة فى استكشافات الفرص المتاحة بقطاع النفط والغاز بما فيها الشركات النرويجية.