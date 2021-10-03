/654173/النائب-عمرو-هندي-بعد-فوزه-بوكالة-إفريقية-النواب-القارة-السمراء-في-أولوياتنا-وتعزيز-التعاون-الاقتصادي-في-المقدمة

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن القارة الأفريقية من دوائر الأمن القومي المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، واهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون مع دول المنطقة بصورة شاملة ، لتشمل آفاقاً أكثر رحابة من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية، والخدمات الاجتماعية والتنوير والوعي الثقافي .

دوت الخليج

ولفت هندي، في تصريحات له، بعد فوزه بوكالة لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، أن مصر نجحت فى استعادة دورها بالقارة الإفريقية فى مجالات عديدة على مدار السبع سنوات الماضية، وحققت إنجازات على المستوى الاقتصادى والسياسي من شأنها البناء عليها فى المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في كافة المجالات، فضلًا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن فى القارة.

عمرو هندي: مصر استعادت دورها الريادي في القارة السمراء بعد تولي الرئيس السيسي وأكد "وكيل لجنة الشؤون الأفريقية"، أنه يضع على رأس أولوياته المساهمة في وضع مجموعة من التشريعات تعمل على تعزيز التعاون القائم بين مصر وباقى الدول الأفريقية في كافة المجالات وزيادة الاستثمار بين مصر وأفريقيا وزيادة الروابط الثقافية والقوة المصرية الناعمة التي كان لها دور كبير في زيادة التلاحم الثقافي والترابط بين مصر وأفريقيا، والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الأفريقي المشترك. وشدد هندي، على ضرورة تعظيم الاستفادة من موارد القارة الإفريقية والثروات الطبيعية التى ينبغى استغلالها لإحداث حالة نهضة فى القارة، من خلال التبادل التجارى بين الدول، إلى جانب بحث تشريعات تشجع على الاستثمار المتبادل بيننا وبين القارة السمراء، فضلًا عن الاستمرار في المضي قدمًا نحو تشجيع التكامل الاقتصادي.