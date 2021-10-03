نضال الأحمدية بعد تسببها في أزمة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها: «بحبها..وكنت بحميها»

/654174/نضال-الأحمدية-بعد-تسببها-في-أزمة-بين-شيرين-عبد-الوهاب-وزوجها-بحبهاوكنت-بحميها

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية لأول مرة عن سبب تدخلها في نشوب أزمة قوية بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب بعد كشفها عن خيانة حسام حبيب لها واستعداده لسرقتها.

دوت الخليج يكشف رد نضال الأحمدية حول أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

نضال الأحمدية تدافع عن نفسها بعد أزمة حسام حبيب وشيرين

قالت نضال الأحمدية خلال لقاء في برنامج "أول مرة" عبر قناة "الجديد" اللبنانية إن هدفها من التسريب الصوتي كان واضحا وهو لأجل حماية شيرين عبد الوهاب ممن حولها سواءا كان زوجها أو والده، موضحة: “هي عارفة أنا بحبها كتير ازاي، وكان هدفي حمايتها من أي شخص”.

نضال الأحمد تؤكد صحة كلامها

وأضافت الأحمدية مؤكدة على تصريحتها التي فجرتها في وقت سابق، إن شيرين عبد الوهاب دافعت عن زوجها ولكنها لم تهاجمها لأنها تقول الحقيقة ولأنها تخشى عليها ممن حولها وألا تسمح لأحد أن يضللها وأن لديها معلومات خطيرة أخرى ولكنها لن تنشرها احتراما للخصوصية مشيرة إلى أنها لم تتواصل مع شيرين عبد الوهاب بعد التسريب مطلقا.

أزمة شيرين عبدالوهاب مع حسام حبيب

وكانت قد مرت شيرين عبد الوهاب بأزمة مع زوجها حسام حبيب بسبب تسجيل صوتي مسرب لوالد حسام حبيب كشف عن خطة الأخير بالزواج من فتاة أخرى سرًا من أجل إنجاب أطفال موضحًا بأن حبيب حسام يتحكم في جميع حسابات شيرين المالية من خلال توكيل سجلته وأنه يقوم بأخذ كل ما يريد من أموال دون الرجوع إليها، مؤكدًا أنها تطلب الطلاق منه بشكل مستمر.

ليخرج حسام حبيب عن صمته وينفي حقيقة هذا التسجيل فقال مصرحًا لإحدى المواقع: "ماتم تداوله ماهو إلا شائعات وكذب وافتراء من ناس تريد هدم وخراب البيوت وذلك التسجيل ليس له صحة على الاطلاق".

كما نفت شيرين استغلال حسام حبيب لها كما جاء في التسجيل الصوتي قائلة: "حسام من ساعة ما تجوزني ما استفدتش حاجة ومعملش لنفسه حاجة.. هو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شئ.. ومفيش توكيلات باسمه والفيز بتاعتي مش معاه".

وعلقت نضال الأحمدية مالكة مجلة "الجرس" على إنكار والد حسام حبيب ما ورد في التسجيل الصوتي وزعمه بأنه غير حقيقي قائلة: "إنه لا يملك شيئًا سوى الإنكار ونحن مستعدون لبصمة الصوت ونتحداه إذا أراد رفع دعوى للإنكار، فنحن علينا قول كلمة الحق بهذا العمل الاستقصائي".

وانتهت هذه الأزمة عن طريق السوشيال ميديا بعدما أعلن حسام حبيب قطع صلته بوالده وأنه في حالة جيدة مع زوجته شيرين واعتذر والده منه لما تسبب له من متاعب.