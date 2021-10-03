/654175/هاري-كين-يوجه-رسالة-لجماهير-توتنهام-عقب-الفوز-على-أستون-فيلا

أنتهت مباراة فريق توتنهام الإنجليزى متقدما على نظيره أستون فيلا يهدين مقابل هدف فى المواجهة على استاد توتنهام هوتسبر ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب هاري كين عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”مهم استجبنا له في نهاية الأسبوع الماضي بالفوز. طاقة كبيرة وإيمان من الأولاد”.

افتتح الدنماركى بيير إيميل هويبيرج التجيل بإحرازه الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء بإسست وصناعة سون هيونج مين.

وساهم سون هيونج مين في 11 هدف في آخر 12 مباراة في البريميرلج على ملعب توتنهام هوتسبير حيث سجل 6 أهداف ، وله 5 اسيست.

تشكيل توتنهام

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس.

الدفاع: رميرو، داير، رويال، ريجيلون.

الوسط: سكيب، هويبرج، ندومبيليه.

الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، لوكاس مورا.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: تيرون منجز، كورتني هوس، إزري كونسا

خك الوسط: ماتي كاش، جون ماكجين ، جاكوب رامزي، دوجلاس لويز، مات تارجيت

خط الهجوم: أولي واتكينز، داني إنجيز.