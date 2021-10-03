فليم «سواح» لكريم قاسم يحصد جائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان لبنان

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دوت الخليج يرصد نجاحات فيلم سواح للمخرج أدلوف العسال

قصة فيلم «سواح» الفائز بمهرجان لبنان

تدور أحداث فيلم «سواح» في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة، ويقوم ببطولة الفيلم النجم المصري كريم قاسم، والعمل من تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج أدولف العسال، والأحداث تتمحور حول قصة شاب يُدعى سمير، الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويُحتجز كلاجئ في لوكسمبورج، ثم يتعرض للعديد من المغامرات.

جوائز حصدها فيلم سواح منذ بداية عرضه بالمهرجانات

الجدير بالذكر، أنه شارك سواح في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية المختلفة، كما حصل خلال جولاته على أكثر من 21 جائزة دولية، بالإضافة أنه تصدر أعلى المشاهدات على منصة نتفلكس وقت إطلاقه.

ويُعد فيلم سواح هو ثاني أفلام أدولف الروائية الطويلة، والذي نافس في أكثر من 100 مهرجان سينمائي وحصد 21 جائزة، وينتظر أدولف إطلاق فيلمه الروائي الطويل HOOPED خلال عام 2023، بجانب إخراجه لـ 5 حلقات من المسلسل البلجيكي الكوميدي BARAKI والذي سيتم عرضه في سبتمبر 2021.

معلومات حول أدولف العسال

أدلوف العسال مخرج مصري ولد في محافظة الإسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، بعد حصوله على الماجسيتر في صناعة السينما من جامعة Kingston بالمملكة المتحدة عام 2008، وأخرج فيلمه القصير LA FAMEUSE ROUTE عام 2011 لينافس به في أكثر من 20 مهرجان حول العالم، وحصل على 5 جوائز.

كما أخرج الفيلم القصير MANO DE DIOS، الذي شارك في أكثر من مهرجان سينمائي، وفي 2012 أنتج وأخرج أولى أفلامه الروائية الطويلة LES FAMEUX GARS، كما تولى مسؤولية توزيعه بالدول الناطقة بالفرنسية.

يعتبر أدولف من صنّاع السينما الذين تم اختيارهم ضمنBerlinale Talents وEAVE، كما تخرّج من Screen Leaders، كما أنه عضو في أكاديمية الفيلم الأوروبي - European Film Academy ويعمل في الجزء الإبداعي من جناح لوكسمبورغ في معرض Expo 2020 بدبي.