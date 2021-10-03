محافظ الغربية: وضع آليات لإزالة كافة التعديات على المجارى المائية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على نهر النيل سيتم تنفيذها بشكل حازم وفورى، حيث سيتم إزالة كافة التعديات بمختلف أشكالها من سكنى، وتجارى، وصناعى، وزراعى، وحكومى، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن.





وأضاف محافظ الغربية، خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الأحد، لمناقشة آليات إزالة كافة التعديات على المجارى المائية، أن المحافظة تتابع مع كافة الجهات إزالة اى مخالفات فى المهد، كما تقوم بالتنسق مع كافة الجهات لإزالة التعديات السابقة. وأشار إلى أن المحافظة تمكنت خلال الموجة الـ 18، من إزالة 950 حالة تعد، مشددا على أنه لا تهاون مع أى مخالفات للتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية أو مخالفات البناء العشوائى، وسوف يتم إزالتها فوراً مع تطبيق القانون بكل حزم، من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.

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