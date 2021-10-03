حياة كريمة.. نقل 2096 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات...

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة لمساكن حضارية بمدينة معا بمدينة السلام ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، حيث يتم تسليم شقق مجهزة للأسر المستحقة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أنه تم نقل وإخلاء 2096 أسرة من أصل 4758 أسرة بالمنطقة، لوحدات بديلة بمدينة معا بمدينة السلام، مشيرة إلى أن المحافظة توفر وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم الشخصية للوحدات الجديدة، حيث يتسلمون وحدات بها كافة الفرش والتجهيزات والأجهزة الكهربائية.

وأوضحت، أنه تم زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة برئاستها لفحص طلبات التظلمات أولا بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن غير الآمنة .

وقالت، إن الهدف من إزالة المنطقة هو توفير حياة كريمة وسكن ملائم لأهالينا، وتواجد عدد كبير من العقارات الخطرة انشائيا وتمثل تهديد لحياة المواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر بمنطقة عزبة أبو قرن يبلغ 4758 أسرة تقريبا، ومساحة المنطقة 42 فدان تقريبا.