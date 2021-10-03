«بسبب خلافات أسرية»..طفلان يقتلان عمهما ويمزقان جسده بالسكاكين في سوهاج

/654179/بسبب-خلافات-أسريةطفلان-يقتلان-عمهما-ويمزقان-جسده-بالسكاكين-في-سوهاج

لقى عامل مصرعه على يد أبناء شقيقه، اليوم الأحد، نتيجة قيامهما بتمزيق جسده بآلة حادة «سكين»، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل طفلان يقتلان عمهما ويمزقان جسده في سوهاج

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغًا من الأهالي بدائرة المركز بمصرع شخص على يد اثنين من أبناء شقيقه.

وبالانتقال والفحص أتضح مصرع المدعو «حازم. ع. ا»، 33 عامًا، يقيم ناحية قرية العتامنة دائرة المركز، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم، على يد طفلي شقيقه.

بسبب خلافات أسرية

وأتضح من خلال التحريات الأولية التي قادها المقدم أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من «ا. م.ع» 15 عامًا، و«ع. م. ع» 13 عامًا، أبناء شقيقه، بسبب خلافات أسرية.

تمزيق جسده

واكدت التحريات، أن المجني عليه كان في طريقه إلى أرضه الزراعية، وفوجئ بإبني أخيه ينهالان عليه طعنًا بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى تمزيق جسده ووفاته في الحال.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الجناة، وجار ضبط الآخر.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر لقي شاب مصرعه، نتيجة اندلاع مشاجرة بينه وبين آخرين، بسبب دفاعه عن فتاة من عائلته تعرضت للمعاكسة في الطريق، بمنطقة أبو النمرس، في الجيزة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد مصرع شاب إصيب في مشاجرة بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وأتضح أن المجني عليه يدعى «مصطفى» طالب بأحد المعاهد، أصيب بحجر بوجهه ألقاه عليه أحد الأشخاص، وتم نقل شاب إلي المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

التحرش

وبالفحص أتضح أن المجني عليه كان بحفل زفاف، وتعرضت فتيات من عائلته لمعاكسة من جانب بعض الأشخاص فتدخل للدفاع عنهن، ومنع المتهمين من التحرش بهن فنشبت مشاجرة، شهدت إلقاء حجارة عليه إصيب خلالها بوجهه.

وعلى الفور تم نقله إلي المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.