/654184/موسيماني-يمنح-محمد-شريف-راحة-من-تدريبات-الأهلي-تفاصيل

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف، لاعب الفريق، راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي تخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الجهاز الفني على منح محمد شريف راحة من التدريبات، فيما شهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة بناء على رغبته، كما شارك حسين الشحات في التدريبات، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.

وكان الشحات قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين التي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.