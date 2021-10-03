/654186/الشوط-الأول-مانشستر-سيتي-يفشل-في-ترجمة-السيطرة-إلى-أهداف-أمام-ليفربول-المستسلم

إنتهى الشوط الأول بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت أحداث الشوط الأول قوية للغاية من جانب مانشستر سيتي من أجل مباغتة ليفربول، ولكن السيطرة خلال مجريات الشوط الأول لم تكلل بالنجاح بتسجيل الأهداف.

أخطر فرص الشوط الأول من جانب مانشستر سيتي كانت عن طريق رأسية رائعة من كيفين دي بروين ولكن تخرج بعيدة عن المرمى بغرابة شديدة.

وكان فيل فودين هو نجم الشوط الأول من جانب مانشستر سيتي وتمكن من شل خطورة جيمس ميلنر وتوغل كثيراً في هذه المنطقة، ونال ميلنر كارت أصفر بسبب مخالفة قوية ضد الشاب الإنجليزي.

لم يظهر محمد صلاح نجم ليفربول بشكل جيد خلال الشوط الأول للمباراة، وذلك بسبب سوء الأداء من خط الوسط والخط الهجومي، خاصة من ساديو ماني الغير متواجد فنيا خلال أحداث الشوط الأول.

السيطرة لم تترجم إلى أهداف في الشوط الأول من جانب السيتي لتخرج المباراة سلبية في إنتظار شوط المباراة الثاني من القمة الإنجليزية.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقة الرسمي إستعداداً لخوض مواجهة مانشستر سيتي اليومفي لقاء الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة ليفربول تواجد الفرعون المصري محمد صلاح علي رأس هجوم الفريق بجانب السنغالي ساديو ماني .

ليفربول ومانشستر سيتي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني –دييجو جوتا.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد اللاعب خيسوس بعد غيابة عن المشاركة الأساسية لعدة مباريات.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون موراييس.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري -فيل فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جابرييل جيسوس.