خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021

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نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021، يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة النتيجة التى تم الإعلان عنها قريبًا.

وكان عدد كبير من الطلاب قد بدأوا فى تسجيل رغباتهم الثلاثاء 28 سبتمبر، بينما انتهى الطلاب من التسجيل فى الـ 30 سبتمبر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق قريبًا.

دوت الخليج

نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021

وخلال الساعات الماضية ارتفعت بقوة معدلات البحث على محرك البحث جوجل، بشأن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، والتى من المنتظر أن تظهر على الموقع الرسمي للمشيخ قريبًا.

ونرصد فى التقرير التالي، كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج تنسيق الثانوية الأزهرية، والخطوات التى من خلالها الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية:-

خطوات تنسيق الثانوية الأزهرية

- يلزم أولًا اختيار تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.

- أيضًا يجب كتابة الطالب بياناته من رقم الجلوس بالإضافة إلى الرقم السري.

- من الضرورى أن يقوم الطالب بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

- ومن ثم يظهر للطالب طلب ترشيح بالكلية أو المعهد التى تم ترشيحه له.

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هذا وسبق أن أعلنت مشيخة الأزهر فى وقت سابق، أن يوم الخميس قبل الماضي، هو آخر موعد لتسجيل رغبات الدور الثاني لطلبة الأزهر الشريف. وكان شيخ الأزهر، قد هنئ بنفسه العديد من الطلاب الذين نجحوا فى الحصول على المراكز الأولى، من امتحانات الثانوية الأزهرية.