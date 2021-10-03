نسرين طافش تتألق في جلسة تصوير بالتايجر..والجمهور: «أوعي أبو هشيمة يشوفك»

/654188/نسرين-طافش-تتألق-في-جلسة-تصوير-بالتايجروالجمهور-أوعي-أبو-هشيمة-يشوفك

أطلت الفنانة البنانية نسرين طافش على جمهورها بإطلالة متألقة للغاية وكعادتها استطاعت من خلالها أن تخطف قلوب الجمهور وأنظارهم رغم بساطة أناقتها.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالت نسرين طافش

أحدث إطلالت نسرين طافش المتألقة

ظهرت نسرين طافش في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بفستان تاجر كشف عن جزء من جسدها، مع وضع لمسات خفيفة من المكياج، اما الشعر فحبذت تركه منسدلا ليتناسب مع إطلالتها الهادئة.

وبعد نشر الصور بلحظات، تلقت طافش العديد من الإشادت، فضلا عن سخرية البعض بضرورة هروبها من أبو هشيمة بعدما انتشتر أنباء بأنها يفضل الزواج من أي شخص يرتدي ملابس تشبه التايجر.

نسرين طافش تهنئ الشعب السعودي

وحرصت الفنانة نسرين طافش على تهنئاة الشعب السعةدي بهذا المناسبة، فنشرت صورة لها بالعبائة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلة: “كل عام و المملكة العربية السعودية بألف خير بمناسبة اليوم الوطني السعودي”.

نسرين طافش تستعد لطرح أزمة قلبية

يستعد كلا من الفنانة نسرين طافش والفنان خالد سليم للتعاون لأول مرة في عمل سينمائي جديد بعنوان «أزمة قلبية» اذ بدأو في تصوير أولى مشاهد العمل بداية من اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أغسطس، ترقبا لطرحه خلال موسم الأقلام الشتوية.

وأحتفلت الفنانة نسيرين طافش عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالبدء بتصوير فيلم «أزمة قلبية»، فكتبت: “"مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي".

أبطال فيلم أزمة قلبية

وكشفت نسرين طافش عن أبطال العمل قائلة: “ و نخبة من نجوم الفن الفنانتان القديرتان سوسن بدر و هالة فاخر و النجوم منة فضالي اوستين إسحاق، انجي كيوان، طوني ماهر .. القصة جديد و مختلفة و جميلة جدا يا رب تعجبكم و تدخل قلوبكم زي ما دخلت قلبي و الله ولي التوفيق".