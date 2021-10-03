/654189/ريال-مدريد-يخسر-بثنائية-من-إسبانيول-في-الدوري-الأسباني

خسر فريق ريال مدريد منذ قليل أمام فريق إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في لقاء الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم فريق إسبانيول في الدقيقة السابعة عشر عن طريق راؤول دي توماس لتصبح النتيجة تقدم إسبانيول بهدف نظيف.

ثم أضاف أليكس فيدال الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني من المباراة وتتصعب المهمة علي الفريق الملكي بتأخرة بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة 71 يقلص الفرنسي كريم بنزيما النتيجة ويسجل الهدف الأول لريال مدريد وتصبح النتيجو تقدم فريق إسبانيول علي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويطلق حكم المباراة صافرتة معلناً نهاية الشوط الثاني والمباراة معلناً الخسارة الأولي لريال مدريدفي بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأستمر فريق ريال مدريد متصدراً لجدول ترتيب الدوري الفرنسي رغم خسارتة في مباراة اليوم حيث يمتلك بجعبتة 17 نقطة من ثمان مباريات.

ريال مدريد

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد لكن خاص الفريق الملكي مباراة أقل.

وحقق ريال مدريد الانتصار في 5 مباريات، وتعادل مرتين، ولم يخسر أي لقاء، وأحرز لاعبو الفريق الملكي 21 هدفا، وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم برصيد 17 نقطة ويسعى إلى الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، في حين يتواجد إسبانيول العائد لليجا هذا الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

عرض ريال مدريد

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي. وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا. وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.