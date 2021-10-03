/654191/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-شقة-سكنية-في مدينة-نصر

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر

الدفع بـ 3 سيارات

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وفي سياق أخر شهدت منطقة سندوب التابعة لقسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية، مصرع شاب بعد دهسه القطار خلال عبوره مزلقان السكة الحديد.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطيه مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث دهس قطار لشاب على مزلقان السكة الحديد بسندوب.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص والأنتقال أتضح مصرع عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمنعم ٣٠ عاما، من قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فيما تم إعادة تسيير حركة القطارات بعد توقفها أثناء الحادث.