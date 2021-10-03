/654192/بيرسي-تاو-يبدأ-المشاركة-التدريجية-في-تدريبات-الأهلي

شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك وفقًا للبرنامج الذى يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن بيرسي تاو سوف يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وتعرض تاو لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال وجوده مع منتخب بلاده الشهر الماضي ضمن الأجندة الدولية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية بيرسي تاو، وبدأ اليوم المشاركة المتدرجة في المران لتجهيزه للوجود بشكل كامل في التدريبات اليومية.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على منح محمد شريف لاعب الفريق راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، فيما شهد مران اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة بناء على رغبته، كما شارك حسين الشحات في التدريبات، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.